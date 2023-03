Cecchi Paone oltre la censura: "Mi piace il suo cu***. Dalla passera al cu***..."

09 marzo 2023 a

Alessandro Cecchi Paone torna per la terza volta all'Isola dei famosi, e per questa nuova edizione parteciperà insieme al fidanzato Simone Antolini. con il quale ha una relazione da quasi un anno. In una intervista a La Zanzara su Radio24, il giornalista si è lasciato andare (anche troppo). "Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi ed etero sono deliziati dall'idea di avere una milf", ha detto Cecchi Paone. "Il nostro è un discorso inverso. All’Isola festeggeremo un anno assieme".

Il divulgatore scientifico e il suo compagno sono talmente innamorati che stanno pensando di convolare a nozze. Cecchi Paone ha addirittura rivolto un appello al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Sposarci? Ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per dieci anni. Faremo un appello alla Meloni: Giorgia, sposaci".

Quindi la situazione è degenerata. Incalzato dal conduttore del programma Giuseppe Cruciani, infatti, Alessandro Cecchi Paone, ha cominciato a perdere i freni e a fare confessioni molto intime e private usando anche un linguaggio scurrile. "Di Simone mi piace il c***, è la verità. Se uno smette di frequentare le donne è perché passa dalla pass*** al piacere del c***. Il vero cambiamento è il piacere del c*** maschile. Il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto lì"