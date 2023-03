Paolo Bonolis, la voce: "Vuole lasciare tutto", Mediaset trema

12 marzo 2023 a

Paolo Bonolis potrebbe lasciare la tv? Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv, il conduttore starebbe accarezzando la possibilità di mollare tutto. Una meritata pensione dopo 30 anni di carriera. Ma Mediaset, sempre secondo alcune voci di corridoio starebbe facendo di tutto per evitare che il conduttore possa davvero rinunciare al piccolo schermo. Bonolis è una vera e propria icona del Biscione.

Da giovanissimo era in conduzione nei programmi per ragazzi, poi i quiz show e la consacrazione con la prima serata. Pensare a Mediaset senza Bonolis è davvero surreale. Ma secondo quanto riporta il settimanale l'ipotesi di un ritiro non è del tutto campata in aria. A quanto pare il conduttore potrebbe decidere di dedicare più tempo alla famiglia e alla sua Sonia Bruganelli. Non sono esclusi colpi di scena. Per il momento di ufficiale non c'è nulla e molto probabilmente il conduttore potrebbe allungare la sua esperienza in tv. Ma di certo il richiamo della quiete del riposo è forte. Bisogna capire quali sono le ambizioni per il futuro del conduttore. Di certo la sua carriera ha toccato l'apice con la conduzione di Sanremo. Ma non dimentichiamo nemmeno il bellissimo (e risucito) esperimento de "Il senso della vita", un programma che ha di fatto anticipato di anni le tendenze della tv di oggi.

