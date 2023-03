Eros Ramazzotti malato, "curato a casa?": indiscreto velenosissimo

12 marzo 2023 a

L'allarme sulla propria salute lanciato su Instagram da Eros Ramazzotti sta preoccupando i fan. "Ti sconfiggerò bastarda", ha scritto nelle proprie stories il cantante romano, pubblicando una foto in cui si sottopone a un aerosol, a pochi giorni del suo nuovo tour. Intendiamoci: Eros non ha gravi problemi di salute, ma solo una banale laringite, un fastidiosissimo contrattempo che però per un artista che vive professionalmente ed emotivamente con la propria voce può rappresentare un piccolo "dramma", nel caso lo costringesse a saltare alcune date sottraendosi così all'abbraccio dei suoi fan.

La vicenda si mescola all'ultimo scossone in casa Ramazzotti: la sua presunta nuova fidanzata. "A casa - si chiede malizioso Dagospia - è curato dalla fidanzata (?) Giulia Accardi. Il cantante romano riprende comunque il suo tour in giro per il mondo. «Ci vediamo al Forum martedì» scrive nella sua storia Instagram, confermando la data del concerto che lo vedrà di nuovo sul palco". Sospiro di sollievo per tutti, meno per gli inguaribili romantici che speravano in un ritorno di fiamma tra Eros e la sua storica ex moglie Michelle Hunziker.

Dopo averli rivisti insieme affiatatissimi sul palco di Michelle Impossible & Friends, su Canale 5, c'era chi infatti giurava di aver visto la antica "scintilla" negli occhi di entrambi. Niente da fare: la svizzera ed Eros sono davvero solo Friends, amici, e il motivo di tanta vicinanza è da ricondurre all'amore per la figlia Aurora, che tra pochi giorni li renderà nonni per la prima volta.