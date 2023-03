Aurora Ramazzotti, "così non va bene", bufera in casa

13 marzo 2023 a

Nell gravidanza più instagrammata di sempre, Aurora Ramazzotti trova ancora una volta le critiche di follower e fan a cui non sfugge nulla, ma proprio nulla. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker pubblica tra le proprie Stories la foto della cameretta del bambino in arrivo. Tutto molto bello, ma non per qualche criticone che le contesta una scelta: "Così non va bene". Per fortuna, viene da pensare, che tra poche settimane Aurora darà alla luce il primo nipotino di Eros e Michelle. E lì, forse, almeno per qualche ora polemiche e veleni taceranno.

Non è la prima volta che la Ramazzotti mostra ai fan l'interno della casa in cui vivrà con il figlio e il compagno Goffredo. I lavori procedono da mesi e ora si arriva al dunque con il "nido" del bebè praticamente pronto. Lo scatto riprende la stanza del bimbo e in particolar e il fasciatoio bianco, con accanto una fila di teneri peluches.

A far storcere il naso agli utenti due particolari: la presenza di un televisore in stanza e la posizione del fasciatoio, messo in un angolo e per questo, secondo i follower "espertoni", molto scomodo. La tv, ovviamente, viene considerata dannosa e diseducativa, mentre sul fasciatoio la sentenza è categorica. Da Aurora, per fortuna, nessuna replica. Altrimenti c'era da aspettarsi intervento di qualche seguace del feng shui.