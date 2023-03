Pio e Amedeo imbarazzano la moglie di Amadeus: "Chi vogliamo a Sanremo"

26 marzo 2023 a

a

a

Una richiesta impensabile: portare i cantanti neomelodici a Sanremo 2024. A farla sono Pio e Amedeo nel corso della prima puntata di questa nuova stagione di Felicissima Sera. Presente in studio la moglie di Amadeus in compagnia del figlio. Nel corso della serata Pio e Amedeo hanno portato sul palco del loro show su Canale 5 diversi cantanti neomelodici napoletani che si sono esibiti in una sorta di contest per poter convincere la moglie del direttore artistico di Sanremo a spalancare le porte della kermesse a una parte importante della tradizione canora napoletana.



E così Pio e Amedeo non hanno usato giri di parole: "Giovanna devi parlare con tuo marito e devi fare in modo che si possa arrivare a un Sanremo inclusivo senza discriminazioni per la musica neomelodica napoletana. Ce lo prometti?". La moglie di Amadeus non si è tirata indietro e ha promesso di parlare con il marito.





In realtà la musica neomelodica ha già fatto il suo debutto a Sanremo con le numerose partecipazioni di Nino D'Angelo. Dunque c'è già un precedente illustre. Chissà quali saranno le novità per il prossimo anno. Amadeus seguirà il consiglio di Pio e Amedeo? Riuscirà la moglie Giovanna a convincerlo?