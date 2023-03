Fiorello, battutaccia contro Barbara D'Urso: "Perché non andrà in onda"

31 marzo 2023 a

Fiorello punge Barbara d'Urso. Durante la consueta rassegna stampa mattutina, il conduttore di Viva Rai2 apre con una "bella notizia". "Vi vogliamo dare una bella notizia perché non possiamo iniziare solo con cose brutte - esordisce nella puntata in onda venerdì 31 marzo -. Guardate da aprile le bollette della luce subiranno un calo del 55 per cento. Sapete perchè? Perché Barbara d’Urso non andrà in onda".

Una battuta in riferimento all'utilizzo eccessivo delle luci, spesso contestato alla conduttrice di Canale 5. Ma quella di Fiorello è solo ironia, tanto che poi raddrizza il tiro: "Ciao Barbarella, ti amiamo". D'altronde tra i due i rapporti sono sempre stati ottimi. A dimostrarlo una foto pubblicata dalla d'Urso su Instagram. La didascalia? "Come non esaudire il desiderio di Fiorello. Ecco pubblicata la mia foto insieme a lui, fatta all’inizio degli anni ‘90".

Uno scatto, anche questo, oggetto di dibattito. Molti fan hanno accusato la presentatrice di aver abusato dei ritocchini estetici, specialmente sulle labbra. Queste sembrerebbero più carnose rispetto a qualche anno fa. Biasimi a cui la conduttrice ha preferito non rispondere. Per lei, infatti, non è la prima volta. E la battuta di Fiorello sulle luci nel suo studio ne è l'esempio.