Viva Rai 2, Fiorello: "Non mi mancano". Chi stronca, un grosso caso in Rai 

Parlando dell'amicizia tra colleghi, Fiorello a Viva Rai 2 ha lanciato una stoccata che non è passata inosservata. Tutto nasce dall'ospitata di Laura Pausini che, fresca di matrimonio, si è raccontata nel glass dello showman siciliano. Una partecipazione, quella della cantante, parecchio attesa da tutti. Anche da una collega, Giorgia, che ha scritto in diretta al conduttore chiedendogli di far entrare subito la Pausini perché lei doveva andare a scuola, ad accompagnare il figlio molto probabilmente.

"Pino Insegno? Che amico di mer***": la fucilata di Fiorello

La sollecitazione di Giorgia ha dato lo spunto a Fiorello per parlare dell’amicizia tra colleghi, sottolineando come tra le due cantanti ci siano stima e ammirazione reciproche. Lo showman, invece, ha ammesso che lui non condivide questi sentimenti con i suoi colleghi, a parte uno. "Tranne Amadeus, tranquilli che non ci manchiamo. Parlo dei colleghi maschi”, ha detto. L'unica eccezione, insomma, è rappresentata da Amadeus, con cui Fiorello condivide un rapporto decennale.

Tornando alla Pausini, a pochi giorni dal suo matrimonio, ha svelato cosa l’ha spinta al grande passo: “Mia figlia un giorno ha detto a me e al padre: ma perché non vi sposate? E quindi l’abbiamo fatto”. Il suo, comunque, è stato un matrimonio a sorpresa. Come raccontato dalla cantante, agli invitati era stato detto che la festa sarebbe servita a celebrare i suoi trent’anni dalla prima partecipazione a Sanremo. Per questo si è mostrata vestita proprio come nella kermesse musicale ai suoi esordi, salvo poi cambiarsi e indossare l’abito da sposa e sorprendere tutti.