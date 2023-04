Domenica In, "Jerry Calà ha solo un by-pass...": battutaccia di Christian De Sica

02 aprile 2023 a

a

a

Battute, gag e caos da Mara Venier a Domenica in nella puntata del 2 aprile. Ad un certo punto, in studio sono arrivati Ezio Greggio, Christian De Sica e Massimo Boldi che hanno salutato Jerry Calà, reduce da un infarto. In particolare De Sica si è scatenato in questa sorta di rimpatriata "yuppies", come riporta Dagospia: "Calà c’ha un by-pass e gli avete fatto 'sta festa, Boldi ce n’ha sette e non gli avete organizzato un ca***", ha detto l'attore. Una battutaccia che ha gelato per un momento il pubblico.

Calà poi si era messo in teesta di cantare Maracaibo ma la Venier lo ha prontamente fermato invitandolo a rimanere tranquillo dopo l’infarto. Quindi Jerry ha desistito ma poi si è messo al pianoforte e ha cominciato a suonare e a cantare.

Ma non finisce qui. Boldi, ad un certo punto, dopo aver suonato la batteria, ha perso l’apparecchio acustico. "Mara è successo un casino, ho perso l’apparecchio nel suonare", ha detto l’attore milanese. “Te la sei fatta sotto?”, ha scherzato ancora De Sica. Ma Boldi l'apparecchio lo aveva perso davvero. Poi è stato ritrovato.