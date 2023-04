Maria De Filippi, rissa in studio: la sua reazione, scene mai viste

06 aprile 2023 a

a

a

Secondo alcune indiscrezioni oggi 6 aprile ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 ad altissima tensione. In studio saranno presenti Nicole Santinelli e il corteggiatore Cristian che parleranno della loro frequentazione. Poi sarà il turno della protagonista del Trono Over, che non ha mai nascosto di non avere in simpatia la tronista. Pare che Roberta ne approfitterà per attaccare Nicole, la quale a sua volta rimanderà al mittente le accuse. Quindi ci sarà una discussione molto accesa che solo un intervento di Maria De Filippi riuscirà a placare.

"Avevate dei dubbi?": bomba a Mediaset, ecco chi torna con Ilary Blasi

Ma non finisce qui. Perché la conduttrice chiamerà poi in studio il tronista che in questi ultimi giorni è uscito con due corteggiatrici ma solo con una delle due le cose sono andate bene. Tanto che l'altra deciderà di abbandonare lo studio. Un gesto estremo che però non richiama l'attenzione di Luca il quale non andrà a richiamarla nel dietro le quinte del programma.

"Chi ho incontrato, come mi ha cambiato la vita": confessione-vip su Maria De Filippi

Infine, la le Filippi, che giorni fa a sorpresa ha difeso Armando Incarnato, chiamerà poi in studio una coppia uscita tempo fa dallo studio mano nella mano, Alessandro e Pamela. Tra loro le cose non vanno bene e i due si accusano reciprocamente. Anche in questo caso sarà provvidenziale l'intervento di Maria che riuscirà a farli ragionare e a dare alla loro coppia un'altra chance.