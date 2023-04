Del Debbio, rivelazione in diretta: "Devo dire una cosa su Berlusconi"

07 aprile 2023 a

Paolo Del Debbio apre la puntata del 6 aprile di Dritto e rovescio, su Rete 4, con un editoriale dedicato al Cavaliere che si trova ancora in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano: "Un in bocca al lupo, un augurio, un auspicio che Berlusconi come ci ha abituato esca in fretta da questo momento e lo ritroviamo quella roccia come dice suo figlio", dice il conduttore. "Noi che lavoriamo in questa azienda dobbiamo a lui il nostro lavoro. Tutti coloro che lavorano in questa azienda", precisa, "perché lui ha fondato questa azienda con una intuizione geniale come tante sono state caratteristiche nella sua vita".

E ancora, prosegue Del Debbio: "Io lo conosco da trent'anni, ero un po' più giovane e ho fatto con lui diverse collaborazioni, in molte occasioni, politiche e non politiche, e quindi io personalmente gli debbo tanta riconoscenza perché è stato lui e non un altro a dirmi 'fai televisione perché secondo me puoi farla e la farai bene'. Io non ci credevo e dissi a Berlusconi 'se vado male è colpa sua, se vado bene è colpa sua'. È andata bene", conclude il giornalista, "e io lo ringrazio tanto e lo abbraccio e dallo studio gli mando un calorosissimo in bocca al lupo".