Striscia la notizia, furia Manzini "Pezzo di me***. Cosa ti auguro"

Durissimo sfogo di Francesca Manzini, co-conduttrice di Striscia la Notizia, e figlia dell'ex team manager della Lazio Maurizio Manzini, contro la persona che le ha rubato la sua bicicletta elettrica, di giorno, in via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, una delle zone più "in" e centrali di Roma. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook la figlia dell'ex team manager della Lazio, attacca (non senza ironia): "A te caro pezzo di me*** che mi hai rubato la bici auguro tante cose!".

Quindi, in un colloquio con il sito Leggo, Francesca Manzini parla del furto che ha subito: "Mi hanno rubato la bici elettrica in Prati, era legatissima con una catena, per sfogarmi ho scritto subito un post, tanto ormai non potevo farci niente. Non ho capito neanche come abbiano fatto a rubarla, tra l'altro è rimasto solo il catenaccio. In pieno giorno... Ora andrò a fare la denuncia di furto, ma sarà contro ignoti, quindi inutile. Mi dispiace tanto...", ha detto la conduttrice di Striscia piena di rabbia e di tristezza. Come ha lei stessa sottolineato, purtroppo la bicicletta elettrica, pur essendo un dispositivo elettronico, non può essere localizzata da remoto. Quindi non è in grado di rintracciarla in alcun modo.