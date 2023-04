Laura Freddi, Bonolis spiazza tutti: "Con Sonia facevamo le cose a tre"

08 aprile 2023 a

Paolo Bonolis è stato uno dei super ospiti dell'ultima puntata di Felicissima Sera – All Inclusive, lo show di Pio e Amedeo in onda su Canale 5. E a lui, così come a tutti gli altri ospiti della trasmissione, non è stata risparmiata una scomodissima intervista da parte dei due comici. Al conduttore, in particolare, è stata chiesta conferma dell’ormai nota questione delle case separate con la moglie, Sonia Bruganelli. “Come definirei il rapporto con mia moglie con un mio programma? Tira e molla”, ha spiegato Bonolis.

Pio e Amedeo, allora, hanno tirato in ballo l'ex del conduttore, Laura Freddi. Quest'ultima in una recente intervista ha detto: “Paolo Bonolis? Ha portato in vacanza me e Sonia Bruganelli negli stessi posti, ma io e lei ora siamo amiche”. A tal proposito il conduttore ha ironizzato dicendo: “Come hanno fatto a diventare amiche? Perché facevamo le cose a tre”.

Per quanto riguarda gli impegni futuri di Bonolis, sarebbe in fase di preparazione Ciao Darwin, uno degli show più celebri del conduttore. La prossima stagione, inizialmente programmata per questa primavera, sarebbe slittata al prossimo autunno, se non addirittura all'inizio del 2024. E, stando a quanto riportato dal sito Fanpage, il motivo dello spostamento sarebbe di natura economica.