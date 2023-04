Maria De Filippi, "lo scandalo del bigliettino" travolge i tronisti

10 aprile 2023 a

Scoppia il "bigliettino gate" a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Secondo le anticipazioni che sono trapelate alcuni giorni fa in studio si è sollevato un caos dopo quello causato dalle minacce di Armando Incarnato di lasciare il programma. In sostanza, nel cosiddetto "trono classico" che vede protagonista Nicole Santinelli, c'è stato il misterioso passaggio di un bigliettino da parte del corteggiatore Andrea Foriglio.

Nel video che sta facendo il giro della rete si vede infatti Foriglio mentre porge un foglietto alla tronista. Il gesto sospetto non è passata inosservato e, anzi, ha sollevato alcune proteste in studio. Tanto che Cristian Di Carlo ha deciso di auto eliminarsi dal dating show di Maria De Filippi. E altri corteggiatori si sono molto irritati. E Nicole, la diretta interessata come ha reagito? Cosa ha fatto? Sempre secondo le anticipazioni, la giovane si sarebbe giustificata sostenendo che l’affare del bigliettino non era niente di importante. E se lo era persino dimenticato. è davvero così o sta mentendo?

Al momento è difficile dirlo e dovremo vedere se la vicenda si chiuderà qui o se invece avrà altri sviluppi. In ogni caso sarebbe interessante scoprire che cosa è stato scritto sul quel "bigliettino".