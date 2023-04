Maria De Filippi, mai vista così a centro studio: "Di cosa ho paura"

13 aprile 2023 a

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 13 aprile era particolarmente attesa per il confronto tra Maria De Filippi, Armando Incarnato e Gianni Sperti. L’importanza del momento è stata fotografata dal fatto che la padrona di casa si sia seduta al centro dello studio, e non nella sua solita posizione. Tra l’altro proprio per questo motivo la De Filippi ha dato vita a un simpatico siparietto, dato che è rimasta impressionata dal led sopra la sua testa.

“Qua sembra che ti cada addosso il led. Te l’ho detto Gianni che fa strano”, ha scherzato la conduttrice, che ha più volte alzato gli occhi per controllare la situazione, senza nascondere anche un po’ di preoccupazione. Dopo aver rotto il ghiaccio in questo modo, la De Filippi si è occupata del caso del giorno, ovvero della bufera che ha travolto Armando Incarnato per via di alcune segnalazioni di Aurora Tropea. Il cavaliere nella precedente puntata aveva minacciato l’addio al programma, ma la padrona di casa è uscito a evitarlo.

Incarnato è però rimasto fermo sulla sua posizione e le ha chiesto nuovamente di chiamare Alfonso Signorini per smentire la sua presunta richiesta di prendere parte al GF Vip. “Ma perché devo fare questa telefonata? Ti ho già detto che ti credo, se proprio ci tieni la faccio. Mi sembra assurdo ma chiamerò Signorini. Non la vivo come un ricatto, solo mi sembra tutto esagerato”, ha chiosato la De Filippi.