Raf e la moglie Gabriella, "tremendo": la malattia che ha stravolto la loro vita

"Abbiamo vissuto cinque anni tremendi". Raf, uno dei cantanti italiani più famosi nel mondo tra anni Ottanta e Novanta, rivela al Corriere della Sera il dramma privato che ha travolto lui e sua moglie Gabriella Labate. L'ex star del Bagaglino, ballerina e coreografa per un decennio presenza fissa nelle reti Mediaset, ha infatti affrontato una grave malattia rara che ha rischiato di minare irreparabilmente la sua famiglia. "Inutile negare le paure, il senso di precarietà… - ha spiegato Raf, al secolo Raffaele Riefoli - Però ne siamo usciti rafforzati in molti aspetti, a cominciare dalla nostra unione e complicità. E soprattutto grazie a lei, siamo riusciti a non trasmettere angoscia ai nostri figli".

I due sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano: la loro unione dura da ben 27 anni, un caso quasi più unico che raro. La Labate era stata colpita da una trombosi alla vena cava. Ricoverata d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, la Tac successiva mise in luce anche una grande massa all'utero e all'ovaio destro, da asportare immediatamente. "Praticamente mi era cresciuto questo Alien, come lo chiamo io, dall’utero era entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche si è ramificato in tutti i vasi sanguigni fino al cuore”, aveva spiegato la stessa Labate negli anni passati.

Alla fine è risultata decisiva una operazione di asportazione di utero e ovaie, che ha lasciato alla bellissima Gabriella una cicatrice che le va dal petto all'inguine, ma che ha donato a lei e al marito una rinnovata serenità. Il coronamento di una storia da film, iniziata con l'incontro al Casino di Saint Vincent e il colpo di fulmine per il cantante: "Riconobbi subito il vero amore. Ho vissuto tutti questi anni in maniera naturale e spero di viverne altrettanti con la mia famiglia. Non l’avrei mai immaginato, perché da ragazzo ero piuttosto ribelle; davo preoccupazioni continue ai miei genitori”.