Fedez e la Ferragni: "Ho molto da farmi perdonare"

Striscia la Notizia bracca Fedez. Il rapper è stato raggiunto da Valerio Staffelli che l'ha omaggiato con un Tapiro d'Oro, l'ottavo. Per l'occasione, oltre alla polemica che lo ha visto protagonista, l'inviato del tg satirico di Canale 5 non ha esitato a chiedergli chiarimenti sulla presunta crisi con Chiara Ferragni. "Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita 'una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto'? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?", ha subito incalzato Staffelli.

E il rapper non ha esitato a rispondere: "Ho molto da farmi perdonare. A tutti voi vorrei ricordare la complessità di vivere in un matrimonio dove tua moglie vuole andare in un posto... però no dai, non è semplicemente quello. I migliori amici di mio figlio volevano andare lì e anche dei nostri amici che non vedevamo da tempo vivono lì. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù".

Nessun diverbio invece con Luis Sal, amico e co-conduttore del podcast Muschio Selvaggio. Se però prima i due erano inseparabili, ora Sal è praticamente scomparso. "In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone".