Ilary Blasi, la vendetta di Noemi Bocchi: cambiamento inaspettato

Ilary Blasi è tornata sotto i rifelttori per due motivi. Il primo riguarda la conduzione di questa nuova stagione dell'Isola dei Famosi, il secondo invece riguarda la chiusura della causa di separazione tra la stessa Blasi e Francesco Totti. Ma in tanti, soprattutto i telespettatori più attenti, hanno notato un cambio radicale nel look della Blasi nell'esordio all'Isola. La Balsi ha completamente stravolto la sua capigliatura con un biondo piuttosto acceso che ha stupito e non poco gli ospiti in studio, ma soprattutto i social che hanno sottolineato questo cambio look legandolo probabilmente a un nuovo percorso di Ilary con il suo Bastian, un gesto per mettersi alle spalle la vita con Francesco Totti e quel matrimonio naufragato. Ma c'è di più. Infatti, seppur a distanza, il duello con Noemi Bocchi, la nuova fiamma del Pupone prosegue.

E anche sul look. Così i social, sempre molto attenti a queste cose, hanno immediatamente pizzicato una stories di Noemi Bocchi con una nuova acconciatura che mette in risalto un biondo molto più accesso. In tanti hanno letto in questo gesto una sorta di risposta indiretta a Ilary Blasi.

Qualche tempo fa qualcuno aveva fatto notatre la somiglianza tra le due. Come se Totti fosse ancora legato nel suo inconscio alla moglie. Sarà, ma di certo la rottura c'è stata e anche forte. Ma una cosa è rimasta: il biondo acceso delle due protagoniste di questo gossip che ha acceso l'estate del 2022.