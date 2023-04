Maddalena Corvaglia, la rivelazione: "Iacchetti? Elisabetta lo sapeva..."

23 aprile 2023 a

a

a

Maddalena Corvaglia in una lunga intervista al Corriere della Sera parla della sua carriera e non solo. L'ex velina parla del suo rapporto difficile con Elisabetta Canalis, una amicizia finita: "Il motivo non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti".

Poi però c'è spazio per gli affari di cuore e ricorda con affetto la sua relazione con Enzo Iacchetti: "Enzino… ci siamo messi insieme alla fine del secondo anno, senza dirlo a nessuno. Ma sul lavoro era un disastro: se c’era lui non aprivo bocca, invece di sentirmi forte ero bloccata dall’imbarazzo. Con Bonolis e Laurenti sono tornata spigliata, cantavo le canzoni in dialetto".

Maddalena Corvaglia, una meraviglia a 42 anni: la foto fa impazzire i fan

E a quanto pare per qualche tempo nessuno ha sospettato nulla a Striscia: "Era dal primo anno che Enzino si dichiarava innamorato di me, aveva gli occhi a cuore, se qualcuno mi si avvicinava gli tirava addosso il cellulare. Eli, lei sì che lo sapeva. A rivelarlo fu Maurizio Costanzo, che però fu molto carino, disse cose bellissime di noi". Infine parla della fine di quella storia: "Mi colpì perché Enzino non c’entrava niente con quel mondo, era puro, di un’intelligenza superiore, colto. L’ho rivisto un anno fa nel suo locale e ho capito perché ci sono stata sei anni. Le storie però finiscono, io ci provo e ci riprovo, ma quando dico basta è basta, per noi è venuto quasi da sé, lo abbiamo deciso insieme".