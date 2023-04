Ilary Blasi, il grande schiaffo di Totti: foto velenosa con Noemi Bocchi

26 aprile 2023 a

Francesco Totti dà un altro "schiaffo", si fa per dire a Ilary Blasi. Il Pupone ha infatti deciso di pubblicare sui social il suo pranzo per il 25 aprile. In compagnia di Noemi Bocchi, Totti è apparso rilassato e sorridente. Ma l'ex capitano della Roma di fatto ha voluto dare un significato particolare a questo pranzo con la Bocchi: infatti è andato nello stesso ristorante di Terracina, da Biagio, dove andava spesso con Ilary Blasi. Il ristoratore infatti ha voluto condividere lo scatto sui social per mostrare forse la nuova ospite che si gode la storia con Totti.

I fan della coppia più discussa del gossip di casa nostra hanno subito notato questa coincidenza, la coppia nello stesso ristorante tanto amato da Ilary e Francesco. Di certo nello scatto di Biagio la Bocchi, seppur rilassata, appare impegnata ad usare lo smartphone e forse non dà troppo peso alla foto.

Totti invece ha in mano una bottiglietta, forse un profumo per ambienti. L'espressione di Totti nella foto però appare un po' triste e i fan non hanno potuto non notare un velo di gelo sul suo volto. Ma a quanto pare i ben informati raccontano di un pranzo sereno e di un Pupone rilassato dopo la trasferta a Madrid, ospite al Bernabeu di Ancelotti, sempre in compagnia della Bocchi. Insomma la coppia ormai è allo scoperto, come del resto Ilary Blasi con Bastian Muller. Ma sui social continuano le frecciatine...