Fiorello, lo sfogo durissimo: "Com'è diventata vip", chi umilia

L’ironia di Micol Incorvaia sul corriere Amazon che l’ha svegliata alle 9.30 per consegnare un pacco non è stata colta. Anzi, la sua battuta è diventata incredibilmente un caso nazionale, che continua a far discutere dopo giorni e giorni. Addirittura la polemica è arrivata a VivaRai2, con Fiorello che ha preso in giro l’influencer. “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, il corriere mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere sonno”, aveva dichiarato l’ex gieffina.

Fiorello ha riproposto la vicenda e ha chiesto di mettere a tutto schermo la notizia, leggendo le parole della Incorvaia. Dopo le scroscianti risate di scherno indirizzate all’influencer, lo showman siciliano le ha pure rifilato una stoccata. “Sto pensando a lei… ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Io spero che il corriere sia stato radiato dall’albo dei corrieri, perché alle 9.30 tu non puoi svegliare una povera… che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip”.

“Sai perché è vip? Non lo so perché è vip - ha continuato Fiorello - perché credo sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo’ parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il quale che si è fidanzato con un’altra Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni. Quindi noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà…”.