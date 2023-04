Michelle Hunziker, "mi fa volare": la confessione in sole tre parole

28 aprile 2023 a

a

a

Periodo estremamente felice per Michelle Hunziker. Dopo il successo di Michelle Impossible, il one woman show su Canale 5, e il ritorno a Striscia la Notizia, la conduttrice festeggia ancora. Questa volta per la sua azienda di prodotti cosmetici naturali. "Goovi" continua a lanciare nuovi articoli e non senza conseguenze. La Hunziker è sorpresa dal commento di un’acquirente che si è detta soddisfatta dei risultati ottenuti utilizzando i prodotti e motivata a migliorare sempre di più.

"Andato storto". Michelle Hunziker mai vista così: come la becca Striscia | Guarda

"Che belli questi feedback… Mi fa volare pensarvi felici dei risultati!", ha replicato stupendo la sua fan. La conduttrice è da poco diventata nonna del piccolo Cesare. Una gioia per tutta la famiglia. Non a caso la Hunziker e l'ex Eros Ramazzotti si sono fatti immortalare insieme mentre baciano il nipotino, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.