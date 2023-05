Amici, Mattia trionfa ma viene ricoperto d'insulti: "Falli tacere", è caos"

15 maggio 2023 a

La 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi ha visto il trionfo di Mattia, premiato dal televoto: il ballerino si è aggiudicato un premio di 150mila euro.

Mattia ha battuto nella finalissima Angelina Mango, che si è aggiudicata il premio della critica (50mila euro) assegnato dai giornalisti e il premio della categoria cantanti (50mila euro). La serata si è aperta con la sfida finale tra i due ballerini: Mattia e Isobel si sono dati battaglia a colpi di coreografie e l’ha spuntata Mattia approdando così alla finalissima. Dove poco dopo lo ha raggiunto Angelina, che ha sconfitto Wax nella finale dei cantanti. Nell’ultimo atto tutto è deciso dal televoto, i giudici sono chiamati solo a commentare le performance dei ragazzi, mentre i giornalisti in video collegamento premiano Angelina con commenti entusiasti e un voto quasi unanime per il premio della critica.

Mattia, seguito nel programma dal coach Raimondo Todaro, ha 19 anni e vive in provincia di Bari. Ma la sua avventura con Amici è durata due anni.

Mattia è infatti rientrato a far parte della scuola il 18 settembre 2022 dopo aver lasciato lo scorso anno il talent per via di un infortunio. Tra le lacrime, Mattia ha ringraziato Maria De Filippi: "Mi hai cambiato la vita. Mi avete fatto rivivere, mi avete fatto sentire a casa e supportato".

Ma non sono mancate le polemiche sui social per la sua vittoria. Tanto che al temine della puntata lo stesso Raimondo Todaro ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post per mettere a tacere gli haters: "Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria", ha scritto citando una canzone di Giorgia intitolata Le tasche piene di sassi. E Todaro se li è tolti.