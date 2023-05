Fazio e Littizzetto lasciano la Rai? Vittorio Feltri, bastano tre parole...

15 maggio 2023 a

Addio Rai: Fabio Fazio molla Viale Mazzini. Una scelta personale, per quanto le trattative sul rinnovo del contratto con i vertici di Viale Mazzini erano in stallo da tempo. Va a Discovery e porta con sé Luciana Littizzetto, la comica torinese e sua eterna spalla a Che tempo che fa. E infuria la polemica politica. Il Pd accusa, Roberto Saviano insulta e alza i toni a livelli di guardia, Rula Jebreal paragona Matteo Salvini addirittura a un terrorista. Insomma, il consueto odio.

E questo con buona pace del fatto che i nuovi vertici Rai hanno riconfermato programmi quali Mezz'ora in più, CartaBianca e Report, ovvero volti come Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer e Sigfrido Ranucci, per certo non vicini al centrodestra (per usare un'eufemismo). Già, conta solo Fabio Fazio. Mentre conviene non ricordare (o non far contare) il fatto che con Discovery, il conduttore, ha firmato un contratto che per certo non sarà punitivo. Come Nicola Porro ricorda, almeno a suo giudizio dietro alla decisione c'è il denaro. Punto e stop.

E in questo florilegio di accuse, di urla e strepiti, ecco piovere anche il parere di Vittorio Feltri. Il direttore editoriale di Libero sceglie Twitter per dire la sua. E come sempre va dritto al punto, senza usare troppi giri di parole. Anzi. Dunque, largo al cinguettio: "Fazio e la Littizzetto lasciano la Rai. Capirai che guaio", conclude con tagliente ironia Vittorio Feltri. Tre parole tre per spegnere le polemiche pelose della sinistra e di tutti quelli impegnati a sfruttare la vicenda per cannoneggiare contro il governo Meloni.