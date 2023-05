L'Eredità, "questo è per te": mega vittoria, quanto si porta a casa il 18enne

24 maggio 2023 a

Mega vittoria all'Eredità per un concorrente di soli 18 anni. Si tratta di Christian, ragazzo di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, e studente del liceo scientifico Rosetti di San benedetto del Tronto. Nella puntata della trasmissione andata in onda ieri, il giovane ha vinto 85mila euro tra la gioia del conduttore Flavio Insinna e di tutti i presenti in studio.

La vittoria è arrivata dopo che Christian ha indovinato la parola alla "Ghigliottina", l'ultima fase del game show di Rai 1. Partendo dalle parole "Volare", "Giro", "Medioevo", "Tacco" e "Livello’, lo studente ha scritto "Basso" sul cartellino come risposta, rivelando subito: “E’ stata la parola Medioevo a farmi venire l’intuizione che spero sia giusta, perchè c’era il Basso Medioevo e c’era l’Alto Medioevo”. Dopo alcuni minuti di attesa, c'è stato l’esito: la risposta data dal concorrente era proprio quella corretta. Il giovane ha dedicato la vittoria alla nonna, grande fan del programma: "Questo è per te, nonna!”.

Il 18enne, comunque, non è il primo vincitore proveniente dalle Marche. A dicembre scorso, infatti, altre due giovanissime marchigiane avevano sbancato in prima serata. Si trattava delle sorelle Maria Vittoria e Benedetta Ballirano, provenienti da Ancona, rispettivamente classe 1996 e 2000. Il programma in questione però non era l'Eredità, ma i Soliti Ignoti, lo show condotto da Amadeus su Rai 1. Le due concorrenti erano riuscite a portarsi a casa ben 188mila euro.