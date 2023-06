Viva Rai2, Fiorello gela Amadeus: "Hai chiuso, vai a casa"

01 giugno 2023 a

a

a

"Hai chiuso, vai a casa": nonostante le rassicurazioni di Amadeus degli ultimi giorni, l'argomento Sanremo continua a tenere banco. Soprattutto a Viva Rai2, la trasmissione di Fiorello. Quest'ultimo, infatti, non rinuncia quasi mai a prendere il giro il collega e amico. E così, nella puntata andata in onda questa mattina, lo showman siciliano ha commentato in modo ironico la notizia secondo cui Giorgia Meloni avrebbe espresso il desiderio di vedere lui, cioè Fiorello, come nuovo conduttore del Festival, al posto di Amadeus.

"Pronto per Discovery", Fiorello scatena il caos in Rai: alba tesissima

Il conduttore, poi, è andato avanti con l'ironia che lo contraddistingue da sempre e ha mostrato un fotomontaggio di Amadeus nei panni di Che Guevara con il motto "Hasta Sanremo sempre". Mentre lui si è definito sarcasticamente il "nuovo Pino Insegno". Nel frattempo il direttore artistico di Sanremo gli mandava dei messaggi vocali da casa. Messaggi che ovviamente sono stati trasmessi in diretta e in cui entrambi si sono divertiti a scherzare, con Amadeus che ha minacciato di protestare in Piazza Colombo, insieme al movimento operaio.

Qualche giorno fa era stato proprio Fiorello a lanciare una bomba, poi smentita. In particolare, aveva detto che Amadeus non sapeva ancora se avrebbe condotto il prossimo festival. Salvo, poi, rimangiarsi tutto durante un'intervista a TvTalk. Lo showman ha chiarito infine che si trattava solo di uno scherzo.