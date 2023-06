Mara Venier, "depressione acuta": il dramma mai raccontato prima

02 giugno 2023 a

Nonostante il sorriso di fronte alle telecamere, anche per Mara Venier non sono mancati momenti bui. "Appena mi sveglio accendo la radio e ascolto la musica. Una volta andai da un medico per una fase di depressione acuta e questo professore mi disse ‘anche io ho sofferto di depressione quando mia madre è mancata’ – ero andata proprio per la morte di mia madre – ‘accenda la radio appena sveglia, ascolti musica’. Sono passati anni e lo faccio sempre, mi rasserena".

Sulle colonne del Messaggero la conduttrice di Domenica In torna a parlare dell'amata madre Elsa Masci, scomparsa nel 2015 dopo aver sofferto di Alzheimer. Nella sua vita comunque c'è grande spazio per l'allegria. Ma non se arriva dalle barzellette. "Io rido per i dettagli, per le cose che gli altri non ridono. Per esempio non rido con le barzellette, anzi, mi creano ansia. Non le capisco". Intanto la conduttrice di Rai 1 si appresta a ritrovare i telespettatori domenica 4 giugno.

Tra gli altri ospiti, in studio ci sarà Elettra Lamborghini, Giorgio Panariello e Marco Masini. Ma non solo, perché sarà la volta dell'intervista a Teo Teocoli che si racconterà a cuore aperto a "Zia Mara" come farà anche il cantante Bruno Venturini. Miranda Martino e Massimo Modugno.