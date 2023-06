Fiorello, "chiedo scusa". Disastro in via Asiago, pare che...

06 giugno 2023 a

a

a

Fiorello a Viva Rai2, su Rai due, nella puntata di oggi 6 giugno, commenta la notizia delle rimostranze dei condomini di via Asiago e si scusa per gli schiamazzi: "Vorrei dire che noi fuori non abbiamo diffusione. Quando voi sentite la musica, a casa si sente ma fuori hanno gli auricolari. Comunque il casino c’è, e non possiamo biasimare chi si lamenta, lungi da noi farlo", spiega il conduttore. Che prosegue: "Noi quando siamo fuori cerchiamo di fare piano, ci parliamo muovendo le lebbra, e ogni tanto c’è qualche schiamazzo perché arriva il pubblico da ogni parte d’Italia ed è contento quando viene qua. Comunque vi chiediamo sempre, umilmente scusa", conclude Fiorello.

"Fiorello con me ci va giù pesante, anche fuori onda": chi vuota il sacco

Lo showman ha cercato così di spiegare - tra gli applausi del cast presente nel glass - e ribattere alla notizia delle rimostranze dei condomini dei palazzi vicino a via Asiago, per il rumore causato in gran parte dal pubblico che giunge ogni mattina a guardare live il programma e salutare Fiorello. Quindi, con la consueta ironia, il conduttore aggiunge: "La Rai per confermarci dovrebbe fare esattamente... esattamente... 15 riunioni di condominio! Vedo Ciannamea e Roberto Sergio a parlare di millesimi per il rumore", chiosa Fiorello tra le risate.