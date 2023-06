Mara Venier, la confessione: "Quando ho avuto molta paura"

07 giugno 2023 a

"Avevo molta paura, ma in quei momenti tremendi ho pensato che volevo cercare di regalare un sorriso, provare ad alleggerire. Anche se sapevo che non sarebbe stato facile”: Mara Venier, intervistata da Tele Sette, ha rivelato il momento più difficile della sua conduzione a Domenica In, ovvero quando c’è stata la pandemia.

Nel corso dell’intervista al settimanale, la conduttrice di Rai 1 ha svelato anche qual è la frase che più la rappresenta. Si tratta di una frase che in realtà le disse Antonio Banderas durante un’intervista, ovvero: “La felicità è un colpo di vento che ti accarezza i capelli”. “L’ho fatta subito mia”, ha commentato la Venier. Che poi ha aggiunto: "Oggi per me, dopo un lungo viaggio sulle montagne russe, quel soffio di vento è afferrare le cose belle che la vita, nonostante le batoste, ha da offrire”.

Quando le è stato chiesto se è capace di perdonare un torto subìto, lei prontamente ha risposto che dipende dal tipo di torto ma che in generale sì, ne è capace, anche se non dimentica ciò che le è stato fatto: “Non sono una persona vendicativa, ma semplicemente cancello dalla mia vita”. Infine, alla domanda su eventuali rimpianti o rimorsi lei ha risposto: “Nessuno. Rifarei tutto, anche le cose che mi hanno fatta soffrire”.