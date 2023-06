Barbara Palombelli lascia: "Pier Silvio, è finita". L'annuncio in diretta

17 giugno 2023 a

Anche Barbara Palombelli lascia il "suo" programma, Stasera Italia. E' stato un venerdì ricco di addii pesantissimi per la tv italiana. Dopo Myrta Merlino, che all'ora di pranzo ha salutato i telespettatori di La7 annunciando la sua ultima conduzione a L'aria che tira (i gossip di corridoio la danno vicina al ritorno in Rai), è toccato alla moglie dell'ex sindaco di Roma Francesca Rutelli congedarsi, con sobrietà, al pubblico del talk di Rete 4. E per farlo, ironicamente definisce finita la sua "maratona" davanti alle telecamere Mediaset.

"Quando cinque anni fa Pier Silvio Berlusconi mi propose di condurre tre programmi al giorno, due sotto il marchio Forum e poi Stasera Italia, io l'ho presa come una grande sfida atletica, quasi olimpica - ha spiegato Palombelli al termine della trasmissione -. Era come se mi dicesse: vuoi fare la maratona? L'abbiamo fatta, cinque anni, mille ore insieme, tantissime storie: due legislature, i due governi Conte, quello di Draghi e poi Meloni, la pandemia durata tre anni e la guerra".

"Abbiamo raccontato sempre in diretta cercando di portare nelle case, anche quando non si poteva, un po' di serenità". Sui social, tanti ringraziamenti e saluti. La Palombelli però non cambierà casacca: si concentrerà sul classico Forum, uno dei pilastri del palinsesto di Cologno Monzese.