Kevin Costner, corna choc: con chi ha scoperto a letto la moglie

L’erba del vicino è sempre più verde, ma a volte anche l’ex-moglie del vicino suscita un deciso gradimento. E se la consorte è quella di un’icona del cinema mondiale come Kevin Costner, allora sarebbe meglio mantenere molta discrezione, per evitare di far scoppiare un caso. E, infatti, è successo proprio questo. Secondo quanto riferisce il quotidiano inglese The Sun, l’attore americano, 68 anni, sarebbe furioso con il proprio vicino di casa per aver avuto una relazione extra-coniugale con l’ormai ex-moglie, Christine Baumgartner, 49 anni, con cui ha divorziato da poco, dopo 18 anni di matrimonio.

La lite è stata così insostenibile, al punto che l’attore de “Gli Intoccabili” è stato costretto a costringerlo a cambiare casa. L’uomo in questione è un imprenditore hi-tech, Daniel Starr e aveva preso in affitto lo scorso giugno un appartamento, una guest house sulla spiaggia per circa 64mila dollari al mese, all’interno della lussuosa tenuta di proprietà di Kostner e dell’ex-moglie Christine.

Kostner ha scoperto il fattaccio: Christine frequentava regolarmente l’imprenditore, mentre lui era in viaggio per le riprese di Yellowstone ed è andato su tutte le furie quando ha capito l’entità e l’intimità della relazione tra i due. La Baumgartner avrebbe fatto, però, un passo indietro, dicendo di non aver gradito l’atteggiamento di Starr nei confronti della loro amicizia e di avergli mandato un messaggio lei stessa comunicandogli il suo desiderio che lui traslocasse.

E non è finita qui, perché la disputa è finita in un’aula di tribunale, con tanto di avvocati delle parti, perché l’imprenditore nega di aver mai oltrepassato la soglia dell’amicizia. Dopo lunghe discussioni, però, Starr ha accettato di lasciare la casa e trasferirsi da un’altra parte. Con buona pace di Kevin Costner, che ora potrà dormire sonni tranquilli. A meno di nuovi inquilini della guest house particolarmente “affettuosi” con l’ex-moglie.