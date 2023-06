Bonolis stravolto in studio: "Ve lo ripeto". Brutte voci da Mediaset

30 giugno 2023 a

Clima mesto sul set di Ciao Darwin: in occasione della chiusura delle registrazioni della nuova stagione dello show che andrà in onda su Canale 5, Paolo Bonolis con volto visibilmente emozionato e quasi corrucciato ha dato il triste annuncio a pubblico e maestranze in studio: finisce qua.

"Questa è l'ultima edizione", ha scandito a chiare lettere Bonolis, affiancato dalla ormai ex moglie Sonia Bruganelli, produttrice del programma con cui è ancora in ottimi rapporti, non solo per mere questioni professionali. Il calice di prosecco in mano sollevato a mo' di brindisi, occhi lucidi, la classica parlantina un po' più inceppata del solito. Raramente si è visto Bonolis in questo stato, e forse qualcosa c'entra anche quanto accaduto negli ultimi mesi, con la crisi familiare alla fine emersa pur in un clima di non belligeranza.

"Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine. Gli ascolti non li so... - ha spiegato il conduttore romano, 62 anni -. Intanto spero che siate stati tutti bene, che vi siate divertiti e abbiate goduto appieno dell'atmosfera che vogliamo ci sia ogni volta che facciamo questo mestiere".

Quindi l'annuncio, più atteso e meno desiderato: "Questa è l'ultima edizione di Ciao Darwin". I presenti esplodono in urla di disappunto. "Non è vero Paolo". Ma Bonolis non si fa intenerire: "Ve lo ripeto: è l'ultima edizione...". Quindi il passaggio strappalacrime: "Nella vita accadono cose difficili, cosa brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire, che io mi ricorderò sempre". Al termine delle riprese, i protagonisti del programma si sono concessi un piccolo party e i testimoni riferiscono di una Bruganelli scatenata e danzante, ma non in compagnia dell'ex marito...