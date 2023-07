Michele Cucuzza, veleno sulla Rai: "Dimenticato, cosa faccio ora"

01 luglio 2023 a

Ad oggi la Rai per Michele Cucuzza è solo un dolce ricordo. Conduttore per il tg per Antenna Sicilia, il giornalista ricorda i tempi a Viale Mazzini spiegando che "dovevo cominciare il quarto anno di Uno Mattina e ho detto al direttore di allora che forse non ce la facevo a fare di nuovo tutte quelle levatacce. Lui mi ha detto che però non sapeva dove inserirmi e ci doveva pensare. Forse si saranno dimenticati".

Intervistato da Repubblica, Cucuzza ammette di aver aspettato qualche mese, "poi mi sono rimboccato le maniche e ho fatto un mucchio di cose. Ho fatto dei programmi in radio, molte ospitate. Ho partecipato anche al Grande Fratello Vip dove mi sono divertito come un matto. Ho fatto anche un’esperienza a TeleNorba dove ho intervistato Berlusconi".

Il loro fu un faccia a faccia avvenuto a Palazzo Grazioli, dove il Cavaliere ha esordito come sempre con una battuta. "Be’ - racconta -, quando ci siamo seduti l’uno di fronte all’altro a Palazzo Grazioli mi ha detto una cosa che sul momento non ho capito e gli ho chiesto di ripetere. E lui: 'Cucuzza, se si abbottona la giacca con tutti e due i bottoni si noterà di meno... insomma risulterà più esile, sa noi ragazzi della tv'. Aveva la battuta sempre pronta". Ora però la sua vita è a Catania. "È da più di un anno ormai che conduco il tg di Antenna Sicilia e devo ringraziare l’editore che mi ha dato grande libertà. La mattina poi presento una sorta di Uno Mattina in cui si fa la rassegna stampa con qualche ospite". Ma non in Rai.