Grande Fratello Vip, "sono pronto a farlo": appello di Michele Cucuzza ad Alfonso Signorini, una grossa novità?

Francesco Fredella 27 ottobre 2020 a

a

a

Il “Tgf”: Tg del Grande Fratello vip. Michele Cucuzza sarebbe pronto a condurlo. E lancia l’appello al telefono con Libero. “Lo farei sicuramente. Proponetelo a Signorini”, dice l’ex concorrente del Grande Fratello. Per Cucuzza, che dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà si è aperto un mondo nuovo fatto di social e like dei più giovani, potrebbe essere un ritorno al passato. Rispolverando i ferri del mestiere: quelli del giornalista, che non ha mai abbandonato. Intanto, appena gli lanciano l’idea trova il titolo di quel telegiornale social che potrebbe diventare una novità di questa edizione, la più lunga di sempre del Grande Fratello. Cosa ne penserà Signorini? L’idea potrebbe piacergli, visto che lo scorso anno ha sposato in pieno gli aggiornamenti di Cucuzza che con il suo unico aplomb è tornato alla conduzione di un notiziario. Proprio come ai tempi del Tg2. Indimenticabili edizioni di quel giornalista amatissimo, dagli occhi blu, che fa impazzire le donne. Ma lui, appena gli ricordiamo il passato glorioso, sorride senza montarsi la testa. Per questo Cucuzza piace a tutti.

Il compagno della madre prostituta che la pestava, Dayane Mello-choc: un racconto che lascia senza fiato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.