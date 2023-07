Mara Venier, la foto commovente che dice tutto: "Il senso della vita"

01 luglio 2023 a

Solo il calore della famiglia più lenire i dolori più profondi e Mara Venier, appena conclusa una stagione molto difficile di Domenica In, è proprio lì che sta cercando di rimettersi in sesto. Sconvolta dalla morte dell'amato genero, il dirigente Rai Pier Francesco Forleo, ha detto di aver sofferto molto per la perdita del marito della figlia Elisabetta Ferracini e ha deciso di starle vicina dedicando il suo tempo libero a lei e alla sua famiglia. Soprattutto ai suoi nipoti.

Lo dimostrano le storie che Mara ha condiviso su Instagram e la ritraggono nel ruolo di nonna affettuosa di Giulio e Iaio che l'adorano. Ecco allora la cena con la sua famiglia, il marito Nicola Carraro e i figli compresa Elisabetta con i nipotini, in un noto ristorante milanese, "Il baretto Milano" e il selfie con Giulio e Iaio con la scritta: "Il senso della vita".