Veronica Gentili alle Iene, gola profonda: "Perché hanno fatto fuori Belen"

Fabio Fazio a Discovery, Bianca Berlinguer a Mediaset e Barbara D’Urso chissà dove. È, indubbiamente, un periodo di grandi cambiamenti per la televisione italiana e in questi mesi non si contano le discussioni e le polemiche sul tema, a colpi di libertà d’espressione e legittime scelte editoriali della Rai. Come poteva sottrarsi anche lui, che di polemiche si nutre, dall’esprimere un proprio parere? Stiamo parlando di Fabrizio Corona, l’ex-re dei paparazzi che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Salento, a San Foca, tra un caffè e i tanti selfie in compagnia di fan e curiosi, sotto il sole e davanti al mare della bella marina di Melendugno. Corona ha commentato questa rivoluzione mediatica attraverso una stories Instagram: “Finito il mondo D’Urso, finita finalmente l’epoca di Fazio, la Berlinguer a Mediaset, la Gentili alle Iene. La Blasi a Las Vegas (per sempre con prossima apertura Onlyfans)”.

Con il suo fare provocatorio, Corona, dopo aver elencato tutti i cambiamenti più o meno reali della televisione pubblica e privata, pone delle domande: “La rivoluzione informazione sta cambiando e ci sarà una rivoluzione...voi siete pronti? Voi del settore sapete cosa fare? Io sì”. Insomma, Corona non perdona e ha sempre una soluzione per tutto. Forse, però, abituato alle luci della ribalta, oggi che sono affievolite ha bisogno di alimentare quell’energia che lo mantiene nelle discussioni e nel chiacchiericcio comune.

Infatti, solo un paio di settimane fa e sempre sui suoi canali social, aveva discusso dell’addio di Belen Rodriguez, sua ex-fiamma, al programma Tu Si Que Vales: “Belen non è stata cacciata da Tu sì Que Vales, ma ha deciso lei di non fare più il programma dopo nove anni, per scelte sue. Non è stata cacciata da Pier Silvio o per idee di Mediaset, ma purtroppo a Le Iene è stata imposta un'altra persona”. Il riferimento era, ovviamente, a Veronica Gentili, conduttrice e giornalista, nuovo volto femminile del programma.