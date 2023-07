Roberta Capua, all'ultimo secondo... perché è rimasta fuori dai palinsesti Rai

10 luglio 2023 a

Roberta Capua sarà fuori dai palinsesti televisivi almeno fino a dicembre 2023. Pare infatti che non sia vero che prenderà il posto di Caterina Balivo a Lingo, su La7. Proprio la Balivo le ha “soffiato” il posto in Rai: pareva infatti che la Capua dovesse ottenere la conduzione di un nuovo programma, intitolato La volta buona, e invece alla fine è stata fatta una scelta che non l’ha premiata.

Intervistata da TvBlog, la Capua ha fatto il punto della situazione: “Sì, è vero, era stato fatto il mio nome e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa”. La conduttrice non ha comunque alcuna intenzione di fare polemiche, soprattutto con la collega che ha ottenuto il posto: “Perché la polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina”. Una scelta che la Capua ha quindi deciso di rispettare pienamente.

Solo che adesso si è ritrovata senza programmi da condurre, considerando che ha lasciato il timone di Estate in diretta a Nunzia De Girolamo. Questa è però stata una decisione ponderata: “Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire il tutto. La terza mi sembrava troppo, ho preferito dare priorità alla mia famiglia”.