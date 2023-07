Barbara Palombelli, "perché ha lasciato Stasera Italia": bomba-Mughini

15 luglio 2023 a

"Forum non è una trasmissione che amo, ma Barbara è bravissima e tiene molto a questo programma, molto di più che a Stasera Italia, che infatti ha deciso di lasciare". A svelare il retroscena sulla Palombelli e le sue trasmissioni di Rete 4 è niente di meno di Giampiero Mughini. Collega e amico da sempre, intervistato dal periodico Mio, il giornalista ha svelato la verità dietro l'addio della Palombelli a Stasera Italia.

Per lui il tribunale televisivo di Mediaset è "una sorta di teatro contemporaneo" e "a Barbara Palombelli sta più a cuore parlare di teatro". Scendendo nel dettaglio, Mughini spiega che alla giornalista "sta più a cuore parlare di teatro piuttosto che di politica partitante, che considero l’argomento più miserevole di tutto il nostro presente".

I due si conoscono da lungo tempo. Da quando lei era solo una ragazzina entrata come stagista in prova nella redazione di un giornale in cui lavorava anche lui: "Era in gamba e io, che facevo parte del comitato di redazione, mi sono battuto per farla assumere". E infatti, come dimostrano le sue trasmissioni, la Palombelli vanta una lunga carriera con grandi successi. Altro personaggi a cui Mughini è sempre stato legatissimo è Maurizio Costanzo. "Ha contato immensamente nella mia vita e nella mia professione, come nella vita di tanti italiani. E’ stato un maestro nell’uso del talk show, che ha inventato lui e oggi imperversa su tutti i canali" ha dichiarato.