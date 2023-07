Chiara Ferragni, mentre la Sicilia brucia... bufera per questa foto, "vergognati!"

26 luglio 2023 a

Web indignato con Chiara Ferragni. Tutta colpa di alcune foto pubblicate su Instagram, dove l'influencer si mostra serena e rilassata in Sicilia, là dove un incendio ha messo in ginocchio città come Palermo e Catania. In particolare, è stato un post a scatenare lo scandalo. Nella didascalia di una galleria di scatti aperti da una foto dell’influencer in costume verde, la scritta: "A good Monday" (letteralmente "un buon lunedì"). Come se non bastasse: "Amo questa terra, non a caso ho scelto di sposarmi qui nel 2018". E così mentre i roghi divampavano, gli utenti social non hanno perdonato la moglie di Fedez. Sotto il post, tante, tantissime critiche.

"Non spendi mezza parola su ciò che sta succedendo a Catania" attacca un utente mentre un altro gli fa eco: "Gli ospedali e gli anziani sono a rischio". E ancora: "Siamo senza acqua in casa da giorni, non possiamo bere né lavarci". Finita qui? Niente affatto: "Catania alla disperazione. Palermo circondata dalle fiamme. Ma per te, che ti trovi in Sicilia, ovviamente #supplied (il riferimento è agli sponsor che molto spesso pagano i soggiorni ai vip), è un Good Monday… ma vergognati, Ferragni". Poi, "sono senza luce né acqua da giorni. Non dico tanto, ma magari una storiella per i tuoi 25 milioni di followers".

E pensare che la Ferragni un pensiero causa maltempo lo ha avuto eccome, ma per la sua Milano. "Milano, spero che stiate tutti bene", ha scritto con tanto di emoji con una faccina triste. Via altre critiche: "Mi fa spaccare Chiara Ferragni che dal suo yatch pubblica foto dalla Sicilia come se non stesse andando a fuoco mezza isola mentre l'altra mezza non ha acqua. Mi sa che i social media manager del brand Ferragnez stanno in ferie".