Diletta Leotta, la foto del bacio rubata col drone? Stangata da 40mila euro

Diletta Leotta vince contro i paparazzi. Il caso risale a quando la conduttrice sportiva di Dazn venne fotografata mentre baciava il figlio del magnate americano e proprietario della Roma, Ryan Friedkin. Ora il Garante della Privacy ha dato ragione alla futura mamma, imponendo una multa salatissima a chi fece quello scatto. Una vittoria importante per la Leotta, nonostante la storia con Friedkin sia ormai acqua passata.

Come si legge sul Quotidiano Nazionale, nel 2021 Striscia La Notizia consegnò il Tapiro d'Oro alla conduttrice per un suo presunto tradimento ai danni dell'allora compagno Can Yaman. Le voci si fecero sempre più insistenti dopo la pubblicazione sul settimanale Oggi di una foto che sarebbe stata catturata da un drone aereo. La foto ritraeva la Leotta mentre era con Friedkin. Intervistata da Valerio Steffelli, la conduttrice fu costretta a precisare che lo scatto risaliva al 2020 e che "a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere".

Diletta Leotta, però, fu infastidita dalla violazione della sua privacy e per questo denunciò il tutto al Garante della Privacy sottolineando che "lo scatto era stato scelto apposta per indurre il pubblico a ritenere che fosse in atto un tradimento". Oggi il Garante della Privacy le ha dato ragione perché "l'interesse pubblico di un'informazione giornalistica non può giustificare la compressione del diritto al rispetto della vita privata di una persona, pur se personaggio pubblico". Gli avvocati del settimanale avrebbero sostenuto che all'epoca venne utilizzato un obiettivo normale per scattare la foto. Tesi a cui il Garante non ha creduto, decidendo alla fine per una multa di 40mila euro.