Belen, la foto con la flebo: il sospetto inquietante, cosa c'è dietro

Belen Rodriguez ha voglia di mettersi alle spalle questo periodo nero. Voci e spifferi si susseguono e si fa un gran parlare di una probabile rottura tra lei e Stefano De Martino. Un dato di fatto è certo: le vacanze le stanno trascorrendo separati.

Proprio in queste ore De Martino ha postato una foto dall'isola di Cavallo tra Sardegna e Corsica, mentre Belen appare tra monti e valli. Sempre questa mattina poi sono apparse anche le foto di Cecilia Rodriguez che dà un bacio al cognato De Martino, un gesto d'affetto forse per chiudere qualche lite del passato. Ma adesso è tornata a parlare proprio lei, Belen. La showgirl argentina ha infatti postato una foto di una flebo con cui di solito ama ricaricarsi.

La conduttrice argentina ha postato un'immagine di una flebo che, solitamente, è un insieme di vitamine e integratori. I fan, però, sono preoccupati. E c'è chi sussurra che Belen si sia sottoposta a questo trattamento anche "per combattere lo stress che si è accumulato in questo periodo un po' complicato della sua vita". Bisognerà attendere qualche giorno per capire come stanno davvero le cose. Ma il gossip a quanto pare non si spegne.