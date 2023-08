Maurizio Mannoni, schiaffo alla Rai: "Se tornerò?", parole pesantissime

02 agosto 2023 a

Maurizio Mannoni non sarà più alla conduzione di Tg3 Linea Notte. Lo aveva preannunciato in occasione dell’ultima puntata di stagione, tra l’altro lasciando sbigottite Giovanna Botteri e Patrizia Senatore, due presenze fisse del programma che non si aspettavano un epilogo del genere. “È stato bello percorrere questa lunga strada, lunghissima, assieme - aveva dichiarato - magari qualcosa succederà o forse nulla”.

Se in quell’occasione non aveva del tutto chiuso la porta, stavolta Mannoni ha scritto un post su Twitter che è decisamente polemico con i vertici di viale Mazzini: “Cari amici, non che la notizia sia di particolare interesse, me ne rendo conto… ma dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no. La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione”.

Si tratta del quarto addio maturato sulla terza rete di Stato. Il primo ad andare via è stato Fabio Fazio, che ha portato con sé a Discovery anche Luciana Littizzetto, poi è stato il turno di Lucia Annunziata e infine quello di Bianca Berlinguer, che è addirittura sbarcata a Mediaset, più precisamente su Rete4. Adesso è arrivata anche la conferma ufficiale di Mannoni, che non farà più parte della squadra di Rai3.