Barbara D'Urso? "Quella è violenza": chi si scatena contro Pier Silvio

Tutti con Barbara d'Urso. Anche Alda D'Eusanio. L'ex concorrente, poi squalificata, del Grande Fratello Vip, prende le difese della conduttrice in merito alla sua cacciata da Mediaset. "Penso che il trattamento alla d’Urso sia stato un po’ troppo ‘violento’", confessa in una lunga intervista al portale Tag24. Per lei infatti, "cacciarla così è stato un po’ troppo duro". Da qui la frecciata a Pier Silvio Berlusconi, ad del Biscione: "Bisogna considerare che la d’Urso ha fatto molto con Mediaset…Lei ha reso ed il modo di trattarla, cioè cacciarla via così, l’ho trovato un po’ troppo duro".

Insomma per la D’Eusanio è stato un grande errore cacciare in quel modo la conduttrice di Pomeriggio 5, la quale è stata recentemente difesa anche da Francesco Vecchi. Non manca poi la stoccata al Gf Vip condotto da Alfonso Signorini. Secondo la D'Eusanio "era ormai inguardabile…Non è che tu modifichi o dai a un programma un aspetto un po’ più rispettabile, mettendoci semplicemente Cesara Buonamici come opinionista".

La soluzione? Per l’ex inquilina della casa più spiata dagli italiani Pier Silvio avrebbero dovuto sostituire anche Signorini: "Devi cambiarlo dalla testa. Il ruolo di Alfonso Signorini è determinante. Lui è la testa". Più chiaro di così.