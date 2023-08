Myrta Merlino si confessa: "Paura per la mia vita privata"

18 agosto 2023 a

a

a

“Non ho paura di affrontare nuove sfide, tendo ad annoiarmi e ho bisogno di mettermi alla prova”: Myrta Merlino lo ha detto in un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, parlando della conduzione di Pomeriggio 5, al via lunedì 4 settembre. La conduttrice, però, ha ammesso anche che "c’è la paura per la mia vita privata: volevo prendermi più spazio per me, per i miei figli e il mio compagno. Invece sarà un anno peggiore dei precedenti”.

Barbara D'Urso? "No secco". Con Pier Silvio è guerra aperta: l'ultima (clamorosa) indiscrezione

Prima della proposta di Pier Silvio Berlusconi, insomma, la giornalista sarebbe stata propensa a rallentare con il lavoro. A seguire, ha dichiarato: “È vero che il quotidiano ti ‘mangia’ la vita, però hai un rapporto con il pubblico che nessun settimanale ti dà, diventi una persona di famiglia”. Dunque, l'impegno lavorativo che l'aspetta potrà avvicinarla in modo più intenso al pubblico di Canale 5.

"Pronto? Sono Pier Silvio Berlusconi": cosa ha detto a Myrta Merlino

La Merlino ha rivelato che il compagno Marco Tardelli tifa per lei e che lui l’ha spinta ad accettare la proposta di Mediaset. Poi ha ironicamente sottolineato che il cambiamento lavorativo avrà un vantaggio: “Mi sveglierò più tardi la mattina. Ora finalmente potrò fare colazione con Marco”. Infine, sul passaggio a Mediaset, ha raccontato un retroscena: “Ho trovato un sacco di amici: Clemente Mimun, Cesara Buonamici, Nicola Porro, Bianca Berlinguer”.