Grande Fratello, Signorini in estasi: ecco l'attrice che entrerà nella casa

Prende forma il cast della prossima edizione del Grande Fratello, al via lunedì 11 settembre. A differenza degli anni scorsi, questa volta entreranno nella casa di Cinecittà sia personaggi vip che volti sconosciuti. Secondo quanto riportato dal portale Davidemaggio.it, a varcare la porta rossa sarà, tra gli altri, l'attrice venezuelana Grecica Colmenares. Pare che il conduttore, Alfonso Signorini, sia andato in estasi dopo aver ricevuto il suo sì. La Colmenares è nota soprattutto per aver recitato in alcune telenovelas degli anni '80/'90.

L'attrice, 61 anni a dicembre, non recita dal 2000, quando è andato in onda il suo ultimo lavoro sul piccolo schermo, "Vidas Prestadas". Poi, però, la si è vista poco anche nelle trasmissioni tv. Fatta eccezione per il 2012, anno in cui è stata concorrente dell’ottava edizione di Bailando por un Sueno in Argentina; e per il 2019, quando ha preso parte alla quattordicesima edizione della nostra Isola dei Famosi. All'epoca, però, venne eliminata dopo soli 18 giorni di permanenza, alla quarta puntata.

Se l'indiscrezione venisse confermata, l'attrice si aggiungerebbe ad Alex Schwazer e Giampiero Mughini, altri due nomi dati come ufficiali. Anche se al momento il Grande Fratello non ha ufficializzato alcun concorrente. Secondo gli esperti di retroscena televisivi, però, questi tre nomi sarebbero certi. Sulla lista degli altri nomi papabili, invece, c'è meno certezza.