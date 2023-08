Bianca Berlinguer, come si chiamerà la sua nuova trasmissione

31 agosto 2023 a

Si chiamerà È Sempre Bianca la nuova trasmissione della Berlinguer su Rete 4. Si tratta di un programma parecchio atteso, dopo che la giornalista e conduttrice nei mesi scorsi ha deciso di dire addio a Rai 3, dove conduceva Cartabianca, per traslocare a Mediaset. Il nome della trasmissione, in realtà, non è ancora stato annunciato: a lanciare l'indiscrezione è stato Davidemaggio.it, che ha rivelato pure la data di inizio, martedì 5 settembre in prima serata. Il portale, poi, ha aggiunto: "Il riserbo assoluto sul titolo è un’operazione che, almeno in tempi recenti, non ha precedenti sulla televisione nostrana. Quello che si mormorava è che la giornalista avrebbe tenuto il suo nome nel titolo, proprio come ai tempi di Cartabianca, e così sarà".

Il nome del programma è, in continuità con Cartabianca, ispirato al nome della giornalista. Lei stessa, dopo le polemiche per l'addio alla Rai, ha subito messo in chiaro che il suo modo di fare giornalismo non sarebbe cambiato. Ma la scelta non sembra essere stata apprezzata da Dagospia, che ha commentato in modo velenoso: "Che originalità. Dopo mesi di brainstorming, spot tv senza alcuna indicazione del nome, le raffinate menti che ronzano attorno alla giornalista hanno partorito un'idea che sembra pensata con l'obiettivo di essere spernacchiata sui social (bene o male, purché se ne parli)".