Rita Dalla Chiesa, il fratello e il tentativo di stupro: "Si è messo a urlare"

Rita Dalla Chiesa non è certo una che le manda a dire. La deputata di Forza Italia, ospite alla prima puntata di Pomeriggio Cinque firmato da Myrta Merlino, è intervenuta sul dibattito sullo stupro di Palermo. Myrta Merlino, nel corso della puntata, ha mostrato alcuni sms che le belve si sono scambiati dopo la violenza sessuale sulla ragazzina di appena 19 anni. Inoltre, sempre la Merlino, ha anche fatto ascoltare un audio con la voce della vittima. Un messaggio che scosso e non poco lo studio di Pomeriggio Cinque.

E così la Dalla Chiesa, intervenendo, ha raccontato un episodio che l'ha toccata da vicino. "Qualche tempo fa mio fratello Nando stava leggendo un libro e si è accorto dalla finestra che in strada un uomo si era avvicinato a una donna per violentarla".

"Non ha fatto finta di nulla - riprende la forzista -, ha posato il libro e si è messo a urlare. Immediatamente l'aggressore si è allontanato ed è intervenuta la polizia che lo ha fermato". Poi ha spiegato il motivo di questa confessione: "Racconto tutto ciò per dire una cosa chiara, non voltiamoci mai dall'altro lato". E immediatamente è partito un lungo applauso da parte del pubblico presente in studio. Un messaggio, quello della Dalla Chiesa, condiviso in diretta anche da Myrta Merlino.