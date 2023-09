Barbara D'Urso, il sospetto di Nunzia De Girolamo: "Dove la rivedremo"

06 settembre 2023 a

Dopo un'estate di addi, è tempo di cambiamenti per Barbara D'Urso. Saluta Mediaset e Pomeriggio 5, la conduttrice televisiva sta cercando di dare una svolta alla propria carriera. In suo aiuto potrebbe esserci proprio Lucio Presta, con il quale ha riallacciato i rapporti da qualche mese. Infatti, per molto tempo, la D'Urso e il celebre agente dei Vip sono stati in conflitto. Ma ora tra i due è tornata la pace.

L'agente ha parlato del suo ritrovato rapporto con la D'Urso in occasione dell'evento DigitHon a Bisceglie, condotto dalla giornalista Nunzia De Girolamo. Presta ha ammesso che la Barbara per lui “è stata una nemica amatissima per molti anni”. Sono stati molto legati, in particolare inizi della sua carriera. Poi, a causa di un malinteso, lei si è allontanata e l'agente è rimasto male. "Credo che per 30 anni, almeno 20 anni sicuro, le ho fatto una guerra spietata. Poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e capisci che forse non è più tempo di guerra, ma di pace", spiega Presta.

Ma ciò che più interessa ai telespettatori è conoscere quale sarà la prossima avventura professionale di barbara D'Urso. Si vocifera infatti che possa approdare in Rai e la conduttrice De Girolamo non si è lasciata scappare l'occasione di incalzare l'agente dei Vip: "Andrea Vianello, questo mi fa pensare che rivedremo la d’Urso altrove… ma non entriamo in questo. Vianello è uno dei direttori della Rai. Quindi, no, non bloccherà Barbara. Questa è una cosa che penso io".

L'agente dei Vip non ha reagito alla provocazione, preferendo liquidare la questione con ironia. "No, non diciamo nulla che poi Vianello mi blocca tutto", ha risposto Presta. Ma la possibilità che la D'Urso possa approdare a viale Mazzini è più che una semplice suggestione.