Pomeriggio 5, l'appello di Rita Dalla Chiesa: "Non andate all'ultimo appuntamento"

08 settembre 2023 a

a

a

La morte di Marisa Leo è stata atroce. La donna è stata attratta in una trappola dal suo ex. Un incontro in campagna, tra le vigne di Marsala, con una frase semplice: "Vieni a prendere tua figlia". Una mamma che si mette in macchina per ricongiungersi con la sua bimba e trova la morte. Due colpi di fucile sparati da un uomo che non aveva accettato ancora la separazione. Poi lo stesso killer si è tolto la vita. Una storia agghiacciante che ha sconvolto l’intera comunità di Marsala.

Ma ancora una volta è stato fatale quell'ultimo appuntamento messo in piedi con una trappola micidiale che non ha lasciato speranze alla povera Marisa. E così l'omicidio di Marisa Leo come anche quello di Giulia Tramontano, accoltellata più volte e uccisa in modo barbaro dal suo compagno mentre era incinta al settimo mese, sono i temi al centro dell'ultima puntata di ieri, giovedì 7 settembre di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino. Ospite in studio anche Rita Dalla Chiesa, parlamentare di Forza Italia.

"Un clamoroso boomerang". lo sfogo durissimo di Rita Dalla Chiesa, chi c'è nel mirino

L'azzurra è in prima linea nella battaglia contro la violenza sulle donne e così ha dato un consiglio a tutte le telespettatrici in ascolto: "L'ultimo appuntamento è una trappola, non bisogna andarci". E a questo appello si è unita anche Myrta Merlino che ha condiviso le parole di Rita Dalla Chiesa.