Alena Seredova, le corna di Buffon e D'Amico: "Tutti sapevano"

Alena Seredova, in una intervista al magazine Harper's Bazar, ha parlato del tradimento di Gigi Buffon, con il quale era sposato e ha avuto due figli. La ex modella, che a giugno ha sposato il suo compagno Alessandro Nasi, ha rivelato che i compagni dell'ex portiere della Juve sono stati suoi complici e lo hanno coperto. "Andavo allo stadio a tifare, ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano… Ho smesso di frequentarli", ha detto la Seredova.

Secondo il suo racconto Gigi Buffon aveva cominciato a frequentare Ilaria D'Amico, mentre erano ancora insieme. Dopo questa grande delusione Alena Seredova ha incontrato il suo attuale marito: "Avevo un'idea chiara… E poi, poco dopo, ho incontrato Alessandro. Credo in ciò che una persona trasmette e in ciò per cui è pronta… Ci siamo innamorati l'uno dell'altra e del fatto che stiamo bene insieme. Bilancio dei primi tre mesi di matrimonio? Non è cambiato molto a casa, viviamo insieme da molto tempo. Ma parliamo ancora con i miei amici di quanto sia stato fantastico il fine settimana... Ci è piaciuto così tanto che vorremmo che si ripetesse ogni estate".

Tornando a Buffon, in una vecchia intervista la Seredova aveva chiarito: "Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica" e aveva sottolineato che non lo avrebbe mai criticato pubblicamente: "Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda".