Belen Rodriguez dà buca alla Rai all'ultimo secondo: girano strane voci

23 settembre 2023 a

a

a

Salta l'ospitata a Stasera C’è Cattelan. Belen Rodriguez all'ultimo minuto ha deciso di dar buca al programma di Rai 2 in onda per la primissima serata. A negare la sua presenza al conduttore Alessandro Cattelan la stessa showgirl argentina. Almeno stando a quanto riportato dal retroscena di DavideMaggio.it. Belen è da mesi al centro del gossip: prima per l'ennesima separazione da Stefano De Martino, poi per l'addio a Mediaset.

Per questo quello di Cattelan, nella serata del 26 settembre, sarebbe stato un vero colpaccio. A maggior ragione visto che la trasmissione giova del traino di Belve che, nella prima puntata di martedì prossimo, ospiterà proprio Stefano De Martino e Fabrizio Corona, altro ex amore dell’argentina. Oltre alla Rodriguez, che a questo punto non ci sarà, Cattelan avrà in studio Tedua, dominatore delle classifiche nelle ultime settimane.

Belen Rodriguez, la foto e la pesante conferma: dopo De Martino ridotta così | Guarda

Intanto il format dello spettacolo prevede la trasmissione di due puntate a settimana, specificamente ogni martedì e mercoledì, con inizio il 26 di settembre appunto. Ancora non è chiaro quanti saranno gli episodi e quando terminerà. Tuttavia, considerando il ritmo di due puntate a settimana, è ragionevole aspettarsi una programmazione piuttosto intensa. D'altronde, le sorprese non mancheranno. Ogni puntata vedrà la partecipazione di ospiti provenienti da vari ambiti, inclusi mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità.